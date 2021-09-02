«А Клаве в школу не надо?»: в Сети гадают, почему девятилетняя внучка Пугачевой не пошла на уроки

На День Знаний младшая наследница Кристины Орбакайте побывала на празднике как гостья.

В День Знаний семилетние Лиза и Гарри Галкины, как и многие ровесники, отправились на праздничную школьную линейку. Дети Аллу Пугачевой уже пошли во второй класс, и совсем скоро будут праздновать день рождения. Звездная мама вместе с Максимом Галкиным сопроводила отпрысков в школу, вместе с ними отправилась внучка Примадонны, Клава Земцова.

После того как Максим Галкин опубликовал видео с мероприятия, многие заметили, что дочка Кристины Орбакайте выглядит совсем не по-особенному. Девочка в белом свитшоте и легинсах явно не встала в один ряд со школьниками.

«А Клаве в школу не надо?», — написал кто-то под видео.

Подписчики в комментариях присоединились к этому вопросу. Многих взволновал факт, что девятилетняя дочка Кристины Орбакайте не пошла учиться. Дело в том, что дочка артистки и Михаила Земцова учится в Америке в одной из школ Нью-Йорка. И в этом году идет в четвертый класс. Знающие поклонники объяснили тем, кто не в теме: учеба в некоторых штатах США начинается по-разному, и как правило, это середина сентября

Напомним, что у Кристины Орбакайте помимо дочки есть два старших сына. Никите Преснякову в этом году исполнилось 30 лет, а Дени Байсаров отметил 23-летие.

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