«Появились в 2013-м году»: дочь Баталова вспомнила, как в их семью вошли Цивин и Дрожжина

Как отметила Надежда, юрист сразу стал набиваться к ней в друзья.

Старшая дочь актера Алексея Баталова от его первого брака Надежда в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказала, как юрист Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина появились в окружении ее отца. Они, как она считает, обманным путем вторглись в доверие.

Как отметила Надежда Баталова, Михаил Цивин, как только возник на горизонте их семьи, стал набиваться к ней в друзья. По ее словам, он вел себя бесцеремонно и был крайне любопытен, что происходит с родными актера.

«Цивин и Дрожжина появились в окружении отца в 2013-м году. Да, у папы были провалы в памяти, он мог забыть кого-то. Но Цивин заблуждается, когда говорит, что папа хотел назначить его душеприказчиком Маши».

Надежда Баталова

Напомним, что Михаил Цивин и Наталья Дрожжина обвиняются в махинациях с имуществом семьи Алексея Баталова. Им может грозить реальный уголовный срок, если их вина в итоге будет доказана. Заметим, что 30 августа Мосгорсуд окончательно вернул младшей дочери Алексея Баталова Марии все ее имущество.

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