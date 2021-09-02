Рецепт салата из баклажанов и помидоров от шеф-повара
Видео
Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео

«Белая ворона»: Рудова рассказала, из-за чего не любила школу

Откровениями актриса поделилась в своем микроблоге.

«Белая ворона»: Рудова рассказала, из-за чего не любила школу
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

В первый день учебного года многие селебрити отвели своих детей в школы и поздравили фанатов с Днем знаний. 38-летняя Наталья Рудова пока не обзавелась наследниками, поэтому в микроблоге решила вспомнить о своих школьных годах. Оказывается, актриса не любила школу.

«За что вас гнобили в школе?», — спросила одна из подписчиц Натальи.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

 «За то, что я была не такая, как все, «белая ворона». За то, что могла в лицо сказать о несправедливости от учителей к ученикам. Ну и еще, просто потому что им так хотелось, видимо», — ответила Рудова.

Напомним, актриса получила популярность в начале 2000-х, когда на экраны вышел сериал «Татьянин день». Это был теледебют блондинки, которая приехала покорять столицу из Иваново.

Смотрите также:

Тэги

актриса РудоваНаталья РудоваНаталья Рудова последние новостиРудова последние новости