«Разлада не было»: старшая дочь Баталова рассказала, почему не общалась с его младшей наследницей

Как отметила Надежда, она одно время просто не могла прийти в дом Марии.

Старшая дочь актера Алексея Баталова от его первого брака Надежда в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснила, почему какое-то время не общалась с его младшей наследницей Марией.

«Никакого разлада между мной и Машей, между мной и Гитаной никогда не было. Просто Маше, когда она была маленькой, нельзя было делать прививки. По этой причине в детстве к ней не пускали других детей». Надежда Баталова

Как отметила Надежда Баталова, отец и мать Марии, а также бабушка Марии опасались, что девочка может подхватить опасную инфекцию – корь или ветрянку. Для Марии, у которой с детства проблемы со здоровьем, в те годы это было смертельно опасно. По словам старшей дочери Баталова, с Марией по этой же причине не общались семь ее двоюродных сестер.

Напомним, что Надежда Баталова – дочь знаменитого актера от первого брака с Ириной Ротовой. Заметим, что юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина, которых обвиняют в махинациях с имуществом семьи Баталова утверждали, что якобы между Надеждой и вдовой актера Гитаной Леонтенко очень сложные отношения и они просто ненавидят друг друга.

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