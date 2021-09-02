«Не видела родинку на лице любимой Аллы»: новое селфи 72-летней Пугачевой пристально рассмотрели в Сети

Алла Пугачева, завершив карьеру, посвятила себя семье. У нее двое детей от Максима Галкина, которым вот-вот исполнится по восемь лет и которых звездная мама накануне отвела во второй класс. Светские мероприятия и концерты артистка посещает крайне редко. Чаще ее можно увидеть, пожалуй, в Сети – на снимках с поклонниками.

Новое селфи сейчас активно «гуляет» в Instagram, на котором Пугачева запечатлелась с юным поклонником. Кто этот молодой человек, до сих пор гадают. Кроме того, многих поразило, как сейчас выглядит Алла Борисовна. Дневной естественный свет подчеркнул морщинки и несовершенства, которые обычно скрыты от лишних глаз.

«Да, годы берут свое», «Алла Борисовна, простите меня пожалуйста, я впервые Вас вижу такой. Но несмотря на возраст, цветете и пахнете! Главное- сил и бодрости духа!», «Как не скрывай, а возраст свое берет», «Алле 72 и она прекрасно выглядит для этих лет! Причем здесь фото просто без макияжа… А макияж, он сразу освещает и молодит», «Постарела, я ее очень люблю любую», «Никого не узнаю на фото», «Никогда не видела родинку на лице любимой Аллы»

Но по поводу морщинок у Пугачевой для хейтеров есть ответ. Она его сформулировала не так давно, делясь новым фото в своем микроблоге. «Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. No problem!», — придерживается мнения Примадонна.

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