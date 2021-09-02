«Надеюсь на новую роль, и ничего не происходит»: Германова объяснила, почему ушла из «Табакерки»

Как отметила актриса, ей просто хочется работать, а не бездельничать.

Актриса Евдокия Германова объяснила, почему покинула театр «Табакерка», которым руководит Владимир Машков. По ее уверению, им удалось расстаться без скандалов. Просто Германова не получала в последние годы новых ролей, что ее не устраивало. Она заметила, что у «Табакерки» сегодня другие стратегические планы.

«Та направленность, те идеи, которые предложил посттабаковскому театру Володя Машков, очень интересны. Но не совпали со мной… Мы расстались очень хорошо. Жить так дальше: я жду, жду, надеюсь на новую роль, и ничего не происходит, уже было неловко».

Евдокия Германова

При этом Германова заметила, что другие «старички» «Табакерки» остаются при деле. Кто-то играет в антрепризе, а кто-то преподает. Она просто пришла к Машкову и попросила ее освободить и уволить. Они расстались без каких-либо обид. Ей просто хочется работать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Евдокия Германова долго без работы не сидела. Она не так давно стала актрисой МХАТа имени Горького под руководством Эдуарда Боякова.

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