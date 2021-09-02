На работу с открытой грудью: жена Цекало распахнула тонкую блузку, чтобы показать наливной бюст

Красотку Дарину Эрвин подозревают в беременности. Целиком девушка свою фигуру не показывает.

Актриса, художница и четвертая жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин на днях вновь привлекла к себе повышенное внимание публики. Девушка сверкнула округлившимся животиком в своем Instagram, и теперь поклонники обсуждают, на каком сроке беременности девушка.

Тем временем, красотка Эрвин продолжает будоражить фанатов своими откровенными снимками, демонстрируя прелести с минимумом одежды. Сейчас жена Цекало запечатлела себя в машине, сообщила, что отправляется на работу и показала грудь.

«Рабочий режим», — подписала снимок девушка.

Дарина Эрвин распахнула тонкую прозрачную блузку, в декольте которой взору фанатов открылся наливной бюст красотки.

Напомним, на Эрвин Цекало женился в 2019 году. Пара сыграла свадьбу в Беверли-Хиллз и наслаждаются семейным счастьем за океаном. Разница в возрасте между мужем ти женой составляет 30 лет, но их самих ничуть не смущает.

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