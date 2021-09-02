«Я сам часто ночевал у Аллы»: брат Кузьмина – о романе музыканта с Пугачевой

В 80-е годы у Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина столь был бурный и яркий роман, что о нем вспоминают до сих пор. Свидетелем отношений музыканта и певицы тогда был младший брат Кузьмина, Александр. Он любит поностальгировать о тех золотых годах, ведь их с братом группа «Динамик» была тогда на самом пике популярности, от фанатов не было отбоя, а в близком окружении были звезды первой величины.

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И на сей раз Кузьмин-младший высказался о том, как развивались отношения у брата с Аллой Пугачевой. Музыкант вспомнил, как они познакомились друг с другом, какие хиты написал Кузьмин для артистки. И намекнул, что серьезного романа, который бы перерос в долгий и крепкий брак, по сути не было.

«Никто свечку не держал, и я в том числе. Я сам в тот период часто ночевал у Аллы, потому что мы у нее всей компанией засиживались до утра. Я мог у нее оставаться и без Володи. Мы часто с Аллой вдвоем играли в Буриме», — вспоминает Кузьмин-младший в интервью «Собеседнику».

Тусовки, в которых участвовали Игорь Николаев, Владимир Пресняков, Александр Кальянов, часто проходили у Аллы Пугачевой дома. И Владимир Кузьмин влился в компанию, только ненадолго – он быстро устал от бесконечного праздника.

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