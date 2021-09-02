Тренд набирает популярность: Бузова после советов Хромченко появилась в жакете с модными эполетами из страз

Известная телеведущая, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко помогает многим простым модницам следить за трендами и ориентироваться в их обилии и актуальности. Накануне этого сезона гуру стиля предсказала повальное увлечение эполетами и предупредила – такое акцентное украшение для плеч лучше приобрести себе как можно раньше.

«Эполеты — микротренд, но тем не менее он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты, потому что в сезоне зима-2020/21 они тихо пропищали», — предупреждала Хромченко.

И теперь одна из знаменитых модниц шоу-бизнеса Ольга Бузова вовсю выгуливает наряды с эполетами. Сейчас красотка предстала в черном укороченном жакете с декором на плечах из страз и металлизированной бахромы.

На черной одежде серебристое украшение сразу же привлекает внимание и выдает в своей хозяйке настоящую икону стиля.

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