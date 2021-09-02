«Акимуля – школьник»: младший сын Малькова пошел в первый класс

Младший сын Романа Малькова – Аким стал первоклассником. Мальчик пошел учиться в словенскую школу. Об этом сообщила в своем Instagram его мама, Светлана Малькова.

«Первый раз в первый класс. Акимуля – школьник», — писали пользователи Сети.

Подписчики поздравили маму и сына.

«Успехов в новом учебном году! Счастливой школьной жизни! Супер-учителей и уверенного пути», — писали пользователи Сети.

Напомним, в Словении живут трое детей Романа Малькова, а старший сын, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву. На днях бизнесмен-строитель заявил, то выплатит положенную законом сумму алиментов, однако на этом судебные разбирательства между бывшими супругами не заканчиваются. Сам же Роман тем времени отдыхает на Байкале вместе с Анастасией Макеевой.

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