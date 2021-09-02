«Мне же уже никакой фейстюн не поможет»: Кудрявцева без макияжа и фильтров сняла себя на видео

Телеведущая в этом году отметила свой 50-й день рождения.

Звезда экрана, шоувумен Лера Кудрявцева давно поражает своей красотой и моложавым видом поклонников. Знаменитость в этом году отпраздновала 50-летний юбилей, но, по мнению многомиллионной аудитории, на свой возраст не выглядит. Стройная, красивая и цветущая Лера, кажется, открыла секрет вечной молодости. Но хейтеры уверены, что она пользуется услугами пластических хирургов и фотошопом.

Во время общения с подписчиками в Instagram Кудрявцева получила массу вопросов о своей внешности. И в какой-то момент блондинка не выдержала и запостила видео, на котором снялась без макияжа и фильтров:

«Девочки, какая прелесть, а! Мне же уже никакой фейстюн не поможет», — поразилась отражению в зеркале телеведущая.

Лера Кудрявцева часто иронизирует над своей внешностью, поэтому и сейчас не побоялась это сделать. К тому же, в них нет никакой сенсации, и даже без макияжа теледива выглядит значительно моложе многих своих ровесниц.

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