«Ровно год назад не стало моего мастера и наставника»: Кристина Асмус почтила память Бориса Клюева

В Сети немногие артисты вспомнили в этот день звезду «Ворониных».

В День знаний исполнился год со дня смерти актера театра и кино Бориса Клюева. Звезда сериала «Воронины» скончался от продолжительной и мучительной болезни, но до последнего не оставлял сцену.

Среди редкого числа звезд, вспомнивших в этот день о Бориске Клюеве, оказались его экранная дочка по ситкому Екатерина Волкова и ученица актера Кристина Асмус. Актриса у себя в микроблоге поспешила почтить память своего учителя:

«Ровно год назад не стало моего мастера и наставника Бориса Клюева… Любимец зрителей. Он умер 1-го сентября… Многие годы посвящающий себя студентам.

Спасибо вам за поддержку во всем, за тотальную любовь к делу, за то, что отпускали на съемки, за юмор, за бесценные советы… Люблю и скучаю…», — написала актриса.

Подписчики Асмус не поверили прочитанному – год пролетел как один миг. Родион Газманов присоединился к воспоминаниям: «Он был у нас на программе утренней. Вся команда была в него влюблена».

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