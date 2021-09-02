Разница в килограммах: в Сети сравнили Ани Лорак до фотошопа и после

Певица опубликовала у себя в микроблоге снимок с вечеринки. Точно такой же, но без ретуши, разместил Филипп Киркоров.

Многие отечественные знаменитости регулярно прибегают к помощи фоторедакторов, чтобы подправить свою внешность. И очень часто наблюдательные поклонники в микроблогах быстро отличают правду от вымысла. Так получилось и с Ани Лорак, которая с разницей в несколько килограммов появилась одновременно у себя в Instagram и в профиле Филиппа Киркорова.

Лорак с Киркоровым запечатлелись за праздничным столом на вечеринке в Сочи. Музыкант не стал накладывать никакие фильтры или использовать фоторедакторы.

А вот его подруга у себя в микроблоге, публикуя точно такой же снимок, позаботилась о том, чтобы выглядеть на размер меньше. Например, заметно «ушли» щечки, объем на руках и шее, выровнялся цвет кожи.

В сети стали обсуждать метаморфозу Лорак и пришли к выводу, что звезда выглядит одинаково хорошо и у себя в микроблоге, и у Киркорова.

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