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Разница в килограммах: в Сети сравнили Ани Лорак до фотошопа и после

Певица опубликовала у себя в микроблоге снимок с вечеринки. Точно такой же, но без ретуши, разместил Филипп Киркоров.

Разница в килограммах: в Сети сравнили Ани Лорак до фотошопа и после
Ани Лорак. Фото: Global Look Press

Многие отечественные знаменитости регулярно прибегают к помощи фоторедакторов, чтобы подправить свою внешность. И очень часто наблюдательные поклонники в микроблогах быстро отличают правду от вымысла. Так получилось и с Ани Лорак, которая с разницей в несколько килограммов появилась одновременно у себя в Instagram и в профиле Филиппа Киркорова.

Лорак с Киркоровым запечатлелись за праздничным столом на вечеринке в Сочи. Музыкант не стал накладывать никакие фильтры или использовать фоторедакторы.

Ани Лорак в аккаунте у Филиппа Киркорова
Ани Лорак в аккаунте у Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com/fkirkorov/

А вот его подруга у себя в микроблоге, публикуя точно такой же снимок, позаботилась о том, чтобы выглядеть на размер меньше. Например, заметно «ушли» щечки, объем на руках и шее, выровнялся цвет кожи.

Ани Лорак в своем аккаунте. Фото: instagram.com/anilorak/
Ани Лорак в своем аккаунте. Фото: instagram.com/anilorak/

В сети стали обсуждать метаморфозу Лорак и пришли к выводу, что звезда выглядит одинаково хорошо и у себя в микроблоге, и у Киркорова.

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