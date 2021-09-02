«Просто свинья какая-то!»: беременная Анастасия Костенко – о своем весе

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, готовится подарить мужу третьего совместного ребенка. Девушка уже на восьмом месяце беременности, в своем микроблоге она регулярно делится новостями об «интересном положении», в котором пребывает.

Животик беременной модели уже очень большой. Девушка каждую неделю отсчитывает срок, и наблюдательные подписчики спрашивают, на сколько она успела поправиться. Кто-то даже подчеркнул, что прибавка кажется «очень сильной». А вот сама будущая мама так не считает. И поиронизировала о своем новом весе, отвечая на вопрос:

«Просто свинья какая-то! На целых 6 кг на восьмом месяце беременности. Батюшки мои! Хрю-хрю! Ой, хнык-хнык», — написала девушка.

Напомним, сейчас Костенко носит под сердцем сына. До этого у нее на свет появились дочки-погодки. Старшей Милане 3 годика, младшей Еве – вот-вот исполнится два.

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