«На этих днях были неполадки»: скандальная дочка Успенской вышла на связь и объяснила свою пропажу

На днях общественность снова всколыхнули новости из дома Любови Успенской. Ее скандальная дочка, 31-летняя Татьяна Плаксина, напугала своих подписчиков странными призывами о помощи – сначала о том, что ей нужен концерт затем – что у нее отобрали телефон и ограничили свободу. «Меня заперли», — перепугала девушка фанатов.

Вскоре стало известно, что Любовь Успенская поместила дочку в клинику, якобы, из-за обострения недопонимания между ними и оказания психологического состояния, и там средства связи запрещены. Но Татьяна Плаксина вдруг резко появилась в своем аккаунте в Instagram, откуда так таинственно пропала, и как ни в чем не бывало рассказала подписчикам, что с ней произошло:

«Всем привет, мотыльки, все мои поклонники, все, кто следит за мной и ждет новых песен. Простите, на этих днях были неполадки с Instagram, его кто-то взломал, но сейчас уже все в силе. Я нахожусь дома, я репетирую, я готовлюсь к концерту и новой встрече с вами», — просто объяснила Плаксина.

По всей видимости, записала видеообращение дочка Успенской в саду, который окружает роскошный материнский особняк. Девушка ранее объявила, что 12 сентября у нее концерт, и сейчас она усиленно к нему готовится.

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