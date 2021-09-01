Экс-бойфренд Алены Рапунцель Максим Колесников женился на Насте Стецевят

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Максим Колесников и Настя Стецевят поставили красивую точку в своих отношениях. Отныне у них уже не роман, а самая настоящая семья.

Первого сентября пара отправилась в один из столичных ЗАГСов, чтобы официально зарегистрировать брак.

О прекрасном событии Максим Колесников и Настя Стецевят рассказали каждый в своем микроблоге, поделившись видео.

«Все, я больше не Стецевят», — рассказала подписчикам Анастасия, признаваясь, что очень счастлива.

Стоит отметить, что роман двух героев реалити-шоу «Дом-2» завязался уже после того, как оба покинули проект. Сначала в отношения Максима Колесникова и Насти Стецевят никто не верил, но в День влюбленных Макс сделал Насте предложение, а в первый день осени пара отправилась в ЗАГС.

Напомним, Максим Колесников стал известен, благодаря своему бурному роману и громкому расставанию с Аленой Рапунцель. Она сейчас ждет ребенка от нового избранника, а в ЗАГС с ним отправится третьего сентября.

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