«Орехом» к народу: Ольга Рапунцель обтянула массивные ягодицы трусиками с леопардовым принтом

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пока не может прийти в форму после вторых родов.

Бывшая участница проекта «Дома-2» Ольга Рапунцель вместе с мужем Димой Дмитренко и дочками Василисой и Софией в эти дни отдыхает в Сочи.

Ольга, очевидно, стесняется своей располневшей после второй беременности и родов фигуры, так что снимков в бикини в ее микроблоге практически нет. Рапунцель предпочитает позировать, прикрываясь туникой или же стоя по пояс в бассейне.

На это раз для фото она выбрала второе. Вместе с мужем и дочками Ольга Рапунцель поплескалась в бассейне, засветив неидеальные формы.

Звезда «Дома-2» развернулась к публике спиной, вероятно, чтобы не было видно ее животика. Зато Ольга Рапунцель показала массивные ягодицы, которые обтянула трусиками от бикини с леопардовым принтом.

«Провожаем последние теплые деньки уходящего лета», — подписала кадр Ольга Рапунцель.

Напомним, во время отпуска Ольга Рапунцель умудрилась поскандалить с родной сестрой Аленой, обвинив ее в предательстве.

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