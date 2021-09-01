«С потрохами сдаешь!»: Ольга Рапунцель обвинила беременную сестру Алену в организации травли ее семьи

Экс-участницы проекта «Дом-2», родные сестры Ольга и Алена Рапунцель крупно поскандалили. Отношения они, как обычно, выясняют публично.

На днях Алена Рапунцель рассказала, что попала в больницу с угрозой выкидыша, из-за того, что очень сильно перенервничала. Виновника своего жуткого стресса она не назвала. Но как оказалось, это родная сестра будущей дважды мамы Ольга Рапунцель.

Она нашла доказательства того, что беременная Алена Рапунцель причастна к травле ее семьи и дочерей в Сети. Молчать экс-участница реалити-шоу не стала и назвала беременную сестру предателем.

«Ты сестру с потрохами сдаешь неизвестным людям, которые травят мою семью и моих детей, твоих племянниц. И хватит врать. Уже невозможно читать это и слушать. Все с тобой ясно. Все переписки с ними у меня есть, и я тебе их присылала. А ты как будто не при делах и всегда находишь тысячу оправданий. И поэтому после всего этого я тебя назвала предателем», — написала в сторис микроблога Ольга Рапунцель.

Напомним, сестры Рапунцель запомнились на проекте «Дом-2» тем, что часто выясняли отношения друг с другом. Они ругались так, что казалось, примирение невозможно. А через некоторое время Ольга и Алена признавались друг другу в искренней сестринской любви. Скорее всего, также будет и на этот раз.

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