«Пробуем на вкус 3-й класс»: Эвелина Бледанс проводила в школу «особенного» сына

Эвелина Бледанс несколько раз состояла в браке. У нее есть взрослый сын Николай от израильского бизнесмена Дмитрия. Парень давно живет на родине отца. Также актриса воспитывает девятилетнего сына Семена от продюсера Александра Семина, с которым развелась в 2017 году. Стоит отметить, что мальчик родился с синдромом Дауна. Но это не мешает ему растит счастливым. Мама возит его на моря, а также появляется с ним на красных дорожках.

Этим летом Эвелина заранее стала готовить ребенка к началу учебного года. Она не дарит учителям подарки, но купила для них платье и крема. 1 сентября актриса поделилась кадрами, на которых ведет наследника в школу. Она облачилась в белый костюм в спортивном стиле и зеленых босоножках на каблуке. А Семен предстал в брюках и рубашке с бабочкой. Бледанс также запечатлела сына на школьной линейке.

«Ну, что пробуем на вкус 3-й класс. Всех с Днем знаний! Деткам легкости, а родителям терпения! За мой праздничный костюм благодарю. На новый учебный год, как на Новый год стараемся надевать все новенькое», — поделилась звезда.

Поклонники пожелали успехов школьнику. Многие поразились тому, как он вырос за лето. «Новых знаний и друзей!», «Какие трогательные обнимашки!», «Боже, какие открытые, чистые и искренние дети!», «Боже, сколько тепла и любви в этих детках. Улыбка на моем лице», «До слез трогательно. Родители, не торопите время», «Какие они чудесные», — прокомментировали пост подписчики.

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