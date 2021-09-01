Иосиф Пригожин запечатлелся с Валерией в тюлевом платье с открытыми плечами

Артистка позировала рядом с возлюбленным на фоне кареты.

В одной из последних публикаций личного микроблога музыкального продюсера Иосифа Пригожина появилась запись, в которой знаменитость похвастался возлюбленной в наряде принцессы.

К слову, сам Пригожин в темно-синем классическом костюме с бабочкой запечатлелся на совместных съемках с женой. Валерия позировала рядом с избранником в желто-фиолетовом платье. Наряд с юбкой из тюля превратил блондинку в настоящую диснеевскую принцессу. Массивные рукава и декольте платья подчеркнули хрупкие плечи Валерии. А из-под юбки едва виднелись золотистые остроносые туфли артистки.

Поклонники пары остались в восторге от аутфита Валерии и Пригожина.

«Я почему-то сразу подумала про принцессу Фиону и Шрека», «Очень красивое видео», «Волшебное видео, Валерия. Вы, как из сказки», «Валерия, вы прекрасны, я вас обожаю», «Любуюсь вашей семьей», «Красивая какая», «Отличная и счастливая пара», «Очаровашка», «Валерия, вы принцесса», — написали в комментариях под видео Валерии ее поклонники.

Напомним, ранее исполнительница Валерия показала, как выглядела в первом классе. Артистка поздравила школьников и студентов с Днем знаний.

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