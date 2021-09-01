«Уже и тебе 35»: Яна Рудковская поделилась снимком с именинницей Леной Перминовой

В одной из последних публикаций личного микроблога жены Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появился снимок с моделью Леной Перминовой. Таким способом знаменитость поздравила близкого человека с днем рождения.

Напомним, вторая жена бизнесмена Александра Лебедева отмечает свой 35 день рождения. И ее подруга Яна Рудковская написала теплые слова в честь памятного события:

«Леночка, дорогая, с днем рождения! Вот уже и тебе 35 лет! Ну как! Я не могу в это поверить! Ведь мы знакомы с тобой больше десяти лет! Красавица, мама замечательных четырех детей и просто прекрасный человек с большим и добрым сердцем! Любви и счастья тебе и твоей перекраской семье. P.S. Выбирала наши фото, а их столько накопилось за эти годы. Есть даже, где мне еще 35».

«Красивые мамы — красивые дети», «Вы, как всегда, прекрасны», «Какая прелесть, очень красивая», «Яночка, какая хорошенькая», «Вы самая лучшая и красивая», «Классные девчонки», «Роскошные», «Это так здорово, когда столько событий вместе», «Обе красивые», — отметили восторженные поклонники Яны и Лены.

Напомним, ранее Яна Рудковская похвасталась старшим сыном, который пошел во второй класс. Саша Плющенко, как и сын Дениса Клявера, запечатлелся с родителями в День знаний.

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