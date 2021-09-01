«Наш первоклашка»: Мария Кожевникова запечатлелась с первенцем на школьной линейке

В одной из последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в фильме «Батальонъ» — Марии Кожевниковой — появилась совместная фотография знаменитости с сыном Иваном. Примечательно, что малыш первый раз отправился в школу.

Мария в шоколадном платье в горох обняла старшего сына. Мальчик в белой рубашке с малиновым галстуком в полоску улыбался на мамином фото. Как и вторая дочь Джигана и Оксаны Самойловой, а также старший сын Сергея Лазарева, первенец Марии Кожевниковой в этом году стал учеником.

«Наш первоклашка! В интересный и счастливый путь, мой мальчик! Успехов, Ваня!», — пожелала своему сыну Мария.

Поклонники артистки поздравили маму и ее сына с памятным событием:

«Поздравляем с вступлением во взрослую жизнь», «Какой красивый, «Успехов и достижений Ванечке», «Счастья и удачи тебе, наш красавчик!», «Какая прелесть! Успехов и терпения!», «Какой красавчик! Легкой и интересной учебы».

Напомним ранее, Мария Кожевникова заступилась за детей с особенностями развития. Артистка возмутилась поведением родительницы, которая прогоняла детей с детской площадки.

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