Волосы под платком — редкость: 74-летняя Ротару в косынке и с подсолнухами прогулялась по полю с сыном

На личной страничке в Instagram 74-летней Софии Ротару появилось ее редкое фото, на котором она позировала с сыном Русланом Евдокименко. У народной артистки СССР есть двое внуков — Анатолий, его назвали в честь дедушки и Соня, свое имя она получила в честь именитой бабушки. И не зря! Девушка неплохо поет и владеет прекрасным вокалом. Правда строить карьеру певицы в отечественном шоу-бизнесе она не спешит. Зато пробует себя в качестве модели.

София Михайловна на свежем фото предстала с подсолнухами в поле. На прогулку певица отправилась с сыном. При этом многие поклонники обратили внимание на то, что Ротару что-то изменила в своем имидже. Она собрала волосы, покрыв голову косынкой. А это для артистки большая редкость. Она уже давно не меняет прическу и всегда появляется на публике с распущенными лощеными струящимися локонами.

«Вот и лето прошло,

Словно и не бывало.

На пригреве тепло.

Только этого мало», — припомнила певица слова из своего хита, которые так актуальны осенью.

София Ротару отказалась от макияжа, не забыв про имиджевые очки. На лице артистки сияла привычная белоснежная приветливая улыбка. Выглядит София Михайловна молодо. Сложно поверить, что певица старше Примадонны.

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