«Это надо брать на заметку!»: Бабкина восхитилась, как стилисты «Модного приговора» украсили куртку платком

Ведущие проекта заметили, что этот аксессуар есть у каждой зрительницы в шкафу.

Надежда Бабкина — большая любительница ярких деталей в гардеробе — пришла в восторг от образа, который представили на подиуме «Модного приговора» Первого канала. На самом деле лук был составлен из самых простых вещей, но некоторые детали делали его особенным.

Героиня проекта вышла на сцену после преображения в «рваных» джинсах, ярко-зеленой майке и джинсовой куртке, на которой был прикреплен шелковый платок сзади в виде крыла. Этот элемент и впечатлил «казачку Надю».

«Очень красивая эта история с платком!» — сказала Надежда. «Оригинально! Свежо!» — подтвердил Васильев. «Девочки, это надо брать на заметку! Рубах из джинсовки полно, платок пристрочил углом или как-то еще и вот тебе стильная вещь. Или тут карман, визу карман», — порассуждала Бабкина.

Историк моды заметил, что разнообразных платков у женщин всегда много в шифоньерах его зрительниц. И их давно пора пускать в ход дела.

Эвелина Хромченко также добавила, что простой образ стал заметным и за счет зеленой майки, цвет которой сейчас в тренде.

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