«Лифчик сейчас треснет»: Пынзарь ввела в исступление публику своим бикини из трех треугольников

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь выбрала для себя насыщенную и интересную жизнь, живя в Турции, и работая в России над телепроектом. Звезда признается, что частые перелеты несколько утомляют, однако отказываться от престижной должности она тоже не собирается.

В настоящий момент Дарья вместе со своим мужем Сергеем Пынзарем, с которым познакомилась как раз на проекте, когда была обычной участницей, пребывает в Аланье, где пара имеет недвижимость. Погода на Средиземном море все еще царит прекрасная, а знаменитая блондинка спешит воспользоваться ее преимуществами.

В личном блоге звезда ТВ обнародовала фото в сексуальном леопардовом бикини, который фактически состоял из трех треугольников ткани и тесемок. Пышные формы Дарьи и одновременно стройность поразили воображение ее фолловеров, а ее блог наполнился восторженными комментариями.

«Очень красивая, нужно еще детей рожать», «Фигура просто божественная», «Вау! Вот это грудь! Лифчик сейчас треснет», «Как всегда – само очарование», «Великолепная красотка», — написали пользователи Сети.

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