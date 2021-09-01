Белая блузка и черные брюки: певица МакSим в строгом наряде появилась на школьной линейке младшей дочери

Вокалистка сама привела шестилетнюю Марию в первый класс столичной школы.

Певица МакSим, судя по всему, уже практически полностью восстановилась после болезни. Звезда не только уверенно передвигается по своей квартире, но и начала покидать ее пределы.

Так, первого сентября певица МакSим сама привела младшую дочку, шестилетнюю Марию в школу. Наследница популярной вокалистки пошла в первый класс элитной московской школы номер 1287.

Певица МакSим на школьной линейке и сама выглядела, как ученица. Звезда заметно похудела за время болезни. А на первое сентября она выбрала классическое школьное сочетание светлого верха и темного низа.

Певица МакSим предстала в белой блузе и черных брюках по фигуре. На снимке, сделанном у школьного крыльца, певица МакSим стоит рядом с директором учебного заведения Инессой Бохонской.

Напомним, певица МакSим больше месяца находилась в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Врачи еще в начале июня диагностировали у звезды обширное поражение легких. И только в первой половине августа певицу МакSим врачи выписали из клиники домой, где ее с нетерпением ждали две дочери.

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