«В далеком 1987 году»: Дима Билан опубликовал архивное фото школьных времен

Артист показал, как выглядел во время учебы.

В одной из последних публикаций личного профиля Димы Билана в Instagram появилась фотография знаменитости со школьным букварем. Примечательно, что таким способом певец поздравил школьников и студентов с новым учебным годом.

Билан разместил архивные снимки, на которых он позировал в школьной форме и с учебниками в руках.

«В далеком 1987 году! А у вас есть ваши первые школьные фото? С праздником школьников и студентов, с новым учебным годом», — написал Билан в своем микроблоге.

К слову, фолловеры Билана разделились на два лагеря. Одни слушатели артиста отметили, что Дима совсем не изменился со школьной скамьи. А вот другие фанаты не узнали в маленьком школьнике сегодняшнего исполнителя.

«Совсем не изменился», «Такой милашка», «Какой ты глазастый», «Ой, Боже, какой хорошенький», «Какой хороший», «Это какой-то другой мальчик, как будто не вы», «Это тот самый иногда шалящий мальчик, живущий в вашей душе», «Лупоглазый милаха», — прокомментировали фото артиста его поклонники.

Напомним, ранее Дима Билан вспомнил, как впервые познакомился с легендарным Майклом Джексоном. Встреча с исполнителем произошла на вечеринке.

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