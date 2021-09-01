«На папу стали похожи»: Мария Погребняк похвасталась повзрослевшими сыновьями и мужем на школьной линейке

Жена футболиста Павла Погребняка — Мария — разместила на личной странице в Instgram совместное фото со своей семьей на праздничной линейке Первого сентября.

Мария обнимала мужа и троих сыновей. Примечательно, что фолловеры модели сравнили Погребняк со старшей сестрой мальчишек. 32-летняя блондинка показалась своим поклонникам очень молодой. А вот повзрослевшие дети Марии, по мнению поклонников, стали еще больше похожи на своего отца.

«С Днем знаний!», — подписала Мария фотографию со своими школьниками.

«Какая красивая семья», «Красотуля Машуля, а детки просто супер», «Мария, конечно, идеально одета», «Машуля, ты, как сестренка этих мальчишек», «Мамочка шикарная, как сестра», «Красавцы парни, как на подбор», «Мальчишки — все красавцы, как и мама», «Как мальчики на папу стали похожи», — написали поклонники Погребняк в комментариях под фото.

Напомним, ранее Мария Погребняк похвасталась образом в стиле «тотальный черный». Знаменитость выбрала туфли на каблуке в сочетании с гетрами в сетку. Стилист рассказала, как сделать аутфит модели более повседневным.

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