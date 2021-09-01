Школьница с длинными локонами и в юбочке плиссе: Харламов с гордостью отвел дочь во 2 класс

Гарик Харламов оказался на редкость примерным отцом. После прилета бывшей жены Кристины Асмус с наследницей со Шри-Ланки, он поспешил увидеться с дочкой и отвел ее в кафе. Здесь малышка порядком его насмешила, вначале спрятавшись от него под пледом, а потом заявив, что она шаурма. Судя по всему, чувство юмора малышка унаследовала от папы.

А вот если говорить о внешности Насти, то споры на этот счет идут до сих пор среди поклонников артистов. Кристина Асмус уверена, что дочь — копия ее бывший муж, но многие фолловеры считают, что она похожа на мать. Не обошлось без этих разговоров и на 1 сентября, когда Гарик Харламов выложил фото наследницы в Сеть.

«Красивая дочка! Папина!», «На вас похожа», «Копия папы», «Папина доча», «Похожи как!» — решили фолловеры юмориста.

На снимке он запечатлелся с юной школьницей, которая уже перешла во второй класс. По словам Харламова, она унаследовала от него такое качество, как нелюбовь к ранним подъемам, поэтому на фото кажется слегка заспанной. Тем не менее девочка выглядит на снимке нарядной, ее длинные волосы аккуратно завиты в локоны и собраны на макушке, она наряжена в школьную форму с рукавами-фонариками и с юбочкой плиссе.

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