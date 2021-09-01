Лечащий врач МакSим впервые рассказал, сколько на самом деле певица была подключена к ЭКМО

Лечащий врач певицы МакSим Денис Павлов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале впервые рассказал, как медики возвращали к жизни звезду.

«Марина Сергеевна поступила к нам с недоказанным ПЦР-тестом. Она была в тяжелом состоянии. Мы подключили ее к ЭКМО, под которым она находилась около 30 дней». Денис Павлов

Как добавил Денис Павлов, главное для них было сделать так, чтобы аппарат ЭКМО, компенсирующий работу легких, не повредил гортань и голосовые связки звезды. При этом медик отлично помнит, что сказала исполнительница, когда наконец-то пришла в себя. Она почему-то посчитала, что находится в Дубае. После этого врачи стали ее потихоньку реабилитировать. Как добавил доктор Павлов, МакSим до сих пор порой не в силах говорить по телефону. У нее очень быстро кончаются силы. Он лично контролирует процесс ее восстановления.

Напомним, что певица МакSим полтора месяца находилась на грани жизни и смерти в больнице. Она перенесла крайне тяжелую и запущенную форму пневмонии.

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