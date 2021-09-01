«Если Джиган купит книгу, то позвонят из банка и скажут о подозрительной операции»: Батрутдинов – о рэпере

Шоумен Тимур Батрутдинов в рамках проекта «Ошуительное хоу» высмеял рэпера Джигана.
«Джиган — имя при рождении Денис Александрович Устименко-Вайнштейн. Ходят слухи, что Джиган был когда-то певцом. Благодаря Джигану в мире каждый день становится меньше наркотиков. Джиган очень богат. Ему платят рехабы, чтобы он не говорил, где его пытались лечить».
Как добавил Батрутдинов, Джиган ушел из «Блэк Стар», но почему-то продолжает дружить с Тимати. «В его трудовой книжке написано: «Ганджубасовый сомелье». Джиган выглядит так, как будто его нарисовали в «Майнкрафте». Тренер Джигана уже второй год боится сказать ему, что уже хватит качаться. Джиган может выжить в любом лесу. Потому что он тупо физически сильнее любого леса. Из-за того, что он иудей, не работает по субботам. А из-за того, что он Джиган — не работает в остальные дни. Джиган так красиво живет, что скоро про него снимут расследование. Жена Джигана очень любит его, потому что рядом с ним всегда чувствует себя в теньке. Если Джиган купит книгу, то ему позвонят из банка и скажут, что по его карте зафиксирована подозрительная операция. Джиган три раза был в шоу «Что было дальше», но помнит только как его зовут», — заметил Батрутдинов.
Напомним, что рэпер Джиган женат на модели Оксане Самойловой. У них четверо общих детей.