«Если Джиган купит книгу, то позвонят из банка и скажут о подозрительной операции»: Батрутдинов – о рэпере

Шоумен Тимур Батрутдинов в рамках проекта «Ошуительное хоу» высмеял рэпера Джигана.

«Джиган — имя при рождении Денис Александрович Устименко-Вайнштейн. Ходят слухи, что Джиган был когда-то певцом. Благодаря Джигану в мире каждый день становится меньше наркотиков. Джиган очень богат. Ему платят рехабы, чтобы он не говорил, где его пытались лечить». Тимур Батрутдинов

Как добавил Батрутдинов, Джиган ушел из «Блэк Стар», но почему-то продолжает дружить с Тимати. «В его трудовой книжке написано: «Ганджубасовый сомелье». Джиган выглядит так, как будто его нарисовали в «Майнкрафте». Тренер Джигана уже второй год боится сказать ему, что уже хватит качаться. Джиган может выжить в любом лесу. Потому что он тупо физически сильнее любого леса. Из-за того, что он иудей, не работает по субботам. А из-за того, что он Джиган — не работает в остальные дни. Джиган так красиво живет, что скоро про него снимут расследование. Жена Джигана очень любит его, потому что рядом с ним всегда чувствует себя в теньке. Если Джиган купит книгу, то ему позвонят из банка и скажут, что по его карте зафиксирована подозрительная операция. Джиган три раза был в шоу «Что было дальше», но помнит только как его зовут», — заметил Батрутдинов.

Напомним, что рэпер Джиган женат на модели Оксане Самойловой. У них четверо общих детей.

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