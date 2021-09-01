«Живет сам по себе»: Светлана Бондарчук допустила ошибки в образе этнического стиля

На личной странице в Instgram экс-жена режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук — разместила ролик в платье с расклешенной юбкой и отложным воротничком. Однако то, с чем знаменитость скомбинировала изделие, не понравилось модному эксперту.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Диана Плиско — указала на ошибки в образе Бондарчук.

«Обувь абсолютно спортивного стиля. Платье более классическое. Ремень и украшения — этнического стиля. Сумка сюрреалистическая. Получается, все из разных историй. Если мы оставляем платье и ремень, то хотелось бы тогда добавить на ноги мюли бежевого, глубокого изумрудного или бордового цвета с закрытым носом или этнические тапочки. И плюс другую сумку в виде клатча или кросс-боди более спокойных оттенков, можно из кожи. Но с элементами этники. А на шею нужно побольше украшений, чтобы весь образ увести в этнику», — рекомендовала Плиско.

«Каждый аксессуар живет сам по себе. Платье с ремнем и обувь — сами по себе. То есть стилистически не очень хорошо продумано», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и стиле на YouTube-канале. Является персональным стилистом и fashion-стилистом. Диана работает в индустрии моды уже больше 10 лет.

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