«Мне было 12, ей — 16»: Джиган рассказал о своем первом сексуальном опыте

Как отметил рэпер, это случилось в его день рождения.

Рэпер Джиган во время проекта «Ошуительное хоу» с ведущими Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым вспомнил свой первый сексуальный опыт.

«Мне было 12, ей – 16. У нас был сарай, где мы слушали музон. Там была телочка-цыганка. У нас просто весь район был цыганским». Джиган

«В 12 лет. Как рано. И тебе понравилось?» — спросил крайне удивленный Гарик Харламов.

«Нет, не понравилось», — заметил Джиган.

«Вот у меня такая же фигня. Я в 14 лет», — рассказал о своем первом сексуальном опыте Гарик Харламов.

Напомним, что рэпер Джиган сейчас счастлив в браке с моделью Оксаной Самойловой. У пары четверо детей — три дочери и сын. При этом чуть больше года назад Джиган изменил своей второй половинке. Однако Оксана Самойлова смогла его простить. Сейчас рэпер ведет себя тише воды ниже травы, всячески угождая жене.

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