«Типичная американка»: внучка Пугачевой в растянутом свитшоте и брюках-дудочках почти догнала Аллу по росту

Клавдия Земцова растет не по дням, а по часам. Своим ростом дочка Кристины Орбакайте явно пошла в отца.

Максим Галкин на свежих осенних кадрах засветил, как за лето изменилась внучка Примадонны. Клава Земцова в свои девять лет почти догнала Аллу Пугачеву по росту. Летние каникулы дочка певицы Кристины Орбакайте провела в деревне Грязь. И, судя по всему, она пока еще гостит у именитой бабушки. Вместе с Примадонной и шоуменом Максимом Галкиным девочка пошла на школьную линейку Гарри и Лизы в День знаний. Однако, в отличие от малышей, которые красовались в школьной форме, Клава наряжаться не стала. Поклонники отметили, что дочка Кристины Орбакайте выглядела как типичная американка: оделась она просто, но со вкусом.

Внучка Примадонны позировала в брюках-дудочках, модной обуви и свитшоте. При этом длинные волосы Клава собрала в небрежный хвостик. Создавалось впечатление, что дочка Орбакайте просто встала утром, умылась, причесалась, оделась, позавтракала и села в машину. Девочку явно не заботило то, что ее наряд едва ли можно назвать праздничным.

«Оо-о! Вот она, компаша! И Клава провожает Гарика с Лизой», — отметил в кадре Максим.

Однако многие поклонники обратили внимание на то, как за лето подросла и похорошела девятилетняя дочка Кристины Орбакайте. Отец Клавы, бизнесмен Михаил Земцов, очень высокий. Впрочем и маму девочки природа наградила шикарным ростом. Поэтому в плане генетики у Клавдии все в полном порядке. Внучка Аллы Пугачевой рослая и миловидная. Она почти уже обогнала свою именитую бабушку.

«Типичная американка», «Совсем по-простому одета — свитшот, брюки-дудочки, хвостик и модная обувь!», «Никакой звездности, Клава такая обычная девчонка тут», «Когда почти догнала бабушку по росту», «Она же еще маленькая! А ростом почти с Аллу», «Красивая Клавуся! На маму похожа все больше», — написали фолловеры.

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