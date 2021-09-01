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Стыдно, когда видно: Пынзарь красиво сверкнула роскошной грудью, сексуально задрав топ в примерочной

Ведущая «Дома-2», вернувшись из Москвы в Аланью, поспешила на турецкий шопинг.

Стыдно, когда видно: Пынзарь красиво сверкнула роскошной грудью, сексуально задрав топ в примерочной
Дарья Пынзарь. Фото: Globallookpress.com

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь живет на две страны. Она уже достаточно давно переехала с сыновьями и мужем Сергеем Пынзарем, с которым познакомилась на телестройке, в турецкую Аланью. А теперь, когда их взяли на работу в родной телепроект, им приходится летать в Россию специально на съемки. При этом дети сильно скучают по солнечному Средиземноморью, им не хватает тепла в столице нашей родины.

Даша тоже была рада вернуться домой, она призналась, что соскучилась по местным пляжам и шопингу, и поспешила за покупками. В одном из магазинов Пынзарь присмотрела мини-юбочку оттенка «взбесившейся Барби» с воланами.

Будучи еще и блогером, знаменитая блондинка сняла момент примерки. Красуясь перед зеркалом, она экстремально задрала топ, сверкнув своей роскошной грудью. Этот момент раскрыл одну пикантную подробность: Даша, как и Ольга Бузова, далеко не всегда носит бюстгальтер.

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грудьДарья ПынзарьДаша ПынзарьЗвезды в купальниках