Кнопка с букетом и статный парень: Лазарев запечатлел нарядных детей на 1 сентября

Сергей Лазарев 1 сентября отправил наследников в образовательные учреждения: Никиту в школу, в а Аню — в новый детский сад. Как рассказывал музыкант, сын пошел в ближайшее частное заведение, поблизости от дома. По мнению знаменитости, это правильное решение, ведь так мальчик избежит длительных ожиданий в московских пробках и сэкономит время на более важные дела.

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При этом старший наследник Лазарева уже полностью знает программу первого класса, что подтвердило тестирование в школе, однако знаменитый отец решил, что во второй класс ему тоже рано.

Счастливым мгновением с нарядными детьми 1 сентября Сергей Лазарев поделился в личном блоге. На фото дочка Аня музыканта выглядит совсем крохой, держа в руках большой букет, а вот сын Никита уже хорошо вытянулся и стал статным парнем.

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