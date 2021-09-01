Александр Шоуа из «Непары» поделился редким кадром со своей дочкой-первоклассницей

Таисия появилась на свет в 2014 году.

Бывший солист группы «Непара», а ныне руководитель данного музыкального коллектива Александр Шоуа в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro сообщил, что его семилетняя дочь Таисия пошла в первый класс.

Александр Шоуа прислал несколько фотографий со своей наследницей. На кадрах девочка запечатлена со своими одноклассниками, в классе. Также на фотографии наследница Александра Шоуа красуется со своими любимыми родителями.

Напомним, что дочь Таисия родилась во втором браке Александра Шоуа с девушкой по имени Наталья. Она по образованию юрист. Кроме того, у исполнителя есть дочь Майя от первого брака.

Заметим, что Александр Шоуа — большой любитель поучаствовать в различных шоу на телевидении. За последние годы он становился участником таких программ, как «Ну-ка все вместе!» «Три аккорда». В нынешнем году он стал участником очередного сезона шоу «Точь-в-точь».

Смотрите также: