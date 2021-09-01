«Хоть не на шпагате»: Волочкова в сексуальном платье с глубоким декольте на шнуровке пришла к дочке в школу

Анастасия Волочкова, как и многие другие родители школьников, отметилась в учебном заведении дочери Ариадны 1 сентября. Артистка предстала в классе наследницы в цветочном секси-платье с глубоким декольте и шнуровкой на груди.

«Моя Ариадна сегодня идет в 10-й класс в лицее. Как быстро летит время. А первого сентября на линейке, 9 лет назад, поступая в школу, она несла первый звонок и пела песню «Дорогою добра», — написала балерина в личном блоге.

От взгляда фолловеров не ускользнул наряд Анастасии Волочковой, многие сочли, что он мог бы быть и скромнее для данной ситуации.

«Я думаю, на линейку можно было что-то закрытое надеть. Дети все-таки…», «Платье не для школы у мамы», «Платье не подходящее к такому мероприятию, хорошо хоть не на шпагате», «Декольте — не очень», «А зачем такой вырез-то при детях?», «Платье не подходящее к такому мероприятию», — написали фолловеры знаменитости в комментариях.

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