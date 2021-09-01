Лето, давай, до свидания! Климова отвезла сыновей в Ломоносовскую школу, а ее дочь Лиза поехала в университет

На личной страничке микроблога в Stories Екатерина Климова поделилась свежим сентябрьским кадром. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» запечатлела всех своих детей от разных мужей в авто. Сыновья расположились за сестрами, впереди Лиза Хорошилова сидела с Беллой, а Матвей и Корней — сзади. Мальчишки учатся в Ломоносовской школе. Екатерина не раз говорила, что отдала сыновей в одно из лучших образовательных учреждений. У детей есть возможность посещать любые кружки на их вкус.

Старшая дочка актрисы от ювелира Ильи Хорошилова перешла на второй курс факультета журналистики. Она учится в МГУ. А младшая наследница Климовой от Гелы Месхи — Белла — в школу пока не ходит.

Сыновья Климовой улыбались на фото, явно окончание лета и новый учебный год их несколько не расстроили. А вот Лиза на фоне младших братьев выглядела не такой довольной. За лето мальчишки, надо отметить, заметно подросли и повзрослели. Превратились в красавчиков. Оба отпустили длинные волосы.

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