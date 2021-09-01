Стильные двойняшки: Арбенина показала повзрослевших сына и дочь в День знаний

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина воспитывает двойняшек Марту и Артема. В этом году им исполнится по 11 лет. С фанатами в Instagram артистка поделилась их снимком в школьной форме.

«Пожалуй, начало нового года не только в январе. Для всех нас год начинается все-таки 1 сентября. Терпения вам, папы и мамы первоклашек! Желания ходить в школу всем, кто делает это уже не первый год! И да поможет нам всем неукротимое желание постигать новое и учиться, в том числе и на собственных ошибках!» — написала Арбенина.

Напомним, в конце прошлого года Арбенина и «Ночные снайперы» выпустили первый альбом ремиксов, где представлены разные версии хитов разных лет — от «31 весны» до «Разбуди меня».

Смотрите также: