Возрождение стиля Шанель: Бородина после советов Хромченко появилась в костюме с остромодным принтом

Ксения Бородина пришла на 1 сентября с дочками в стильном костюме с жакетом и шортами, надев с ним в комплект грубые белые ботинки. Комплект одежды при этом был пошит из суперактуальной на сегодня ткани в клетку «гусиная лапка».

Именно к этому материалу советовала недавно присмотреться Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». А Александр Васильев рассказывал, что подобную ткань изобрели в Великобритании и называли «клеткой принца Уэльского». По словам ведущего, этот сорт твида свое название приобрел от имени Эдварда Уэльского, сына королевы Виктории. Он очень любил носить брюки и жилет именно с таким рисунком.

«Первым в Европе ввел в моду такую ткань Поль Пуаре, а затем в женском костюме его стала использовать Коко Шанель», — рассказал Александр Васильев.

Сейчас «гусиная лапка» вновь на волне популярности, а шорты носят не только летом, но и осенью, и даже зимой, рассказала Эвелина Хромченко. По мнению стилиста, это хорошая альтернатива мини-юбкам.

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