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«Маникюр – это интересней»: Омаров показал, как проводит время с дочкой после развода

Теоне в этом году исполнится шесть лет.

«Маникюр – это интересней»: Омаров показал, как проводит время с дочкой после развода
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Почти месяц назад Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись. О разладе в их отношениях фанаты начали подозревать еще весной. Самые худшие их опасения подтвердились. Правда, о причинах расставания пара не говорит. Лишь однажды телеведущая обмолвилась, что «такое не прощают». Бизнесмен тем временем стал больше времени проводить со своим сыном Омаром от первого брака, но и про дочь Теону, которая родилась в союзе с Ксенией, не забывает. В своем Instagram он поделился кадрами, на которых показал, как они провели последний день лета.

«Пока Омар с Марусей испытывали на себе все возможности аттракционов, Теона привела себя в порядок для похода в садик. Так прям и сказала: «Маникюр — это интересней!» Поздравляю всех родителей с началом учебного года! Держитесь, крепитесь и не нойте», — написал Омаров.

Напомним, Курбан и Ксения стали супругами в 2015 году. Тогда же у них родилась дочь Теона. В этом году она отметит свое шестилетие.

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