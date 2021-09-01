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«Меня чморили постоянно»: Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школе

Как отметила телесваха, она выросла в неблагополучной семье.

«Меня чморили постоянно»: Роза Сябитова рассказала об издевательствах в школе
Роза Сябитова. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что над ней издевались в школе одноклассники. По словам телесвахи, она росла в неблагополучной семье и в детстве ей было очень непросто. В первом классе она, к примеру, даже не умела ни читать, ни писать.

Роза Сябитова
Роза Сябитова. Фото: Globallookpress.com

По словам Розы Сябитовой, 1 сентября всем без разницы — из богатой ты семьи или из бедной. У всех была одинаковая форма. А вот дальше началась система рангов. Как заметила звезда, ее в те годы в школе спасал спорт, которым она активно занималась.

«Меня чморили постоянно. Моя система рангов была под названием «дно», абсолютное дно. Потому что я из бедных, из семьи алкоголиков, по учебе ничего не знаю, так как дома со мной никто не занимался».

Роза Сябитова

Напомним, что Роза Сябитова — ведущая популярной программы на Первом канале «Давай поженимся». Ее она ведут вместе с актрисой и телеведущей Ларисой Гузеевой, сообщает портал Ura.ru.

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