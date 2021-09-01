«Арсения отправила»: Барановская в небесно-голубом костюме запечатлелась с сыном-третьеклассником

Юлия Барановская — многодетная мама. Она воспитывает двух сыновей и дочку от экс-футболиста Андрея Аршавина. Самому младшему из них — Арсению — недавно исполнилось девять лет. 1 сентября он пошел в третий класс. Об этом Юлия сообщила в своем инстаграме.

«Арсения отправила уже в третий класс. Каждый год первого сентября думаю о том, как быстро летит время, кажется, еще вчера сама с бантами на голове и цветами в руках шла в школу. Всех с праздником и началом учебного года, детям учиться легко и с удовольствием, а родителям спокойствия, спокойствия и еще раз спокойствия», — написала Барановская.

Телеведущая позировала рядом с сыном в небесно-голубом костюме. Фанаты отметили, что она сама похожа на школьницу.

«Юля, вы такая сильная и красивая! Самая заботливая мама! Классное фото», — писали пользователи Сети.

больше по теме Юлия Барановская призналась, что ее дети не общаются с дочерью Андрея Аршавина и Алисы Казьминой Телеведущая Юлия Барановская разоткровенничалась с подписчиками.

Напомним, что Арсений, как и звездный папа, занимается футболом в московской спортивной школе.

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