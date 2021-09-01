«Тройка была тихим ужасом»: Повереннова показала свое фото в школьной форме

В школе актриса училась на хорошо и отлично.

В этом году Дарья Повереннова получила статус законной жены. Актриса вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова, с которым была в отношениях на протяжении почти восьми лет. Недавно они отдохнули на Камчатке, где насладились красотами природы. Моментами отдыха Дарья делилась в своем инстаграме, там же решила опубликовать школьное детское фото.

«В школе я была абсолютной хорошисткой — «тройка» для меня была тихим ужасом! Двоек, по-моему, не было никогда! У меня постоянно все списывали русский язык и литературу, а я, кстати говоря, могла в качестве «бартера» списать алгебру, которая, прямо скажем, шла туговато! «Ты мне это, я тебе это!». С Днем знаний, друзья!» — написала Повереннова.

Фанаты отметили, что актриса почти не изменилась.

«Красивая! Какие глаза огромные! Классное фото», — писали пользователи Сети.

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