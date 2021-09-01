Очень смело: королева выполнила просьбу принца Чарльза после смерти принцессы Дианы

Принцесса Диана и принц Чарльз развелись в 1996 году, а 31 августа 1997-го леди Ди погибла в автокатастрофе в Париже. Узнав об этом, будущий король Великобритании захотел лично полететь в столицу Франции, чтобы забрать гроб с телом бывшей жены. Об этом он попросил Елизавету II, что было очень смело с его стороны.

«Чарльз хотел полететь в Париж, но королева не позволила. Однако он не сдавался и вновь озвучил свою просьбу. В итоге Елизавета II дала свое согласие», — пишет Express.

Гроб с телом принцессы Дианы доставили в королевский самолет спустя 16 часов после ее смерти. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Лондона, после чего тело перевезли в Кенсингтонский дворец.

Напомним, что в этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. К этой дате ее сыновья — Гарри и Уильям — установили памятник в Кенсингтонском дворце.

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