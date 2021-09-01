«Я тебя люблю!»: Глеб Смолкин трогательно поздравил с днем рождения свою красавицу-мать

Жена актера Бориса Смолкина младше своего мужа на 23 года.

Фигурист Глеб Смолкин в Instagram нежно поздравил с пятидесятилетием свою маму Светлану. Он поделился красивым кадром из своего детства. На снимке он еще совсем маленький запечатлен рядом с родительницей.

«Мамочка, поздравляю тебя с днем рождения! Здоровья тебе крепкого, счастья, тепла и уюта. Я тебя люблю!» Глеб Смолкин

«Спасибо, счастье ты мое», — написала в комментариях Светлана Смолкина. «С днем рождения мамы. Для родителей самое главное, чтобы у их детей было все отлично. Здоровья и удачи всем вам», «Какое милое поздравление. С днем рождения счастливую мамочку», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что фигурист Глеб Смолкин, который катается в паре с дочкой тренера Этери Тутберидзе, сын актера Бориса Смолкина. Светлана — его вторая жена. Она младше мужа на 23 года. Также у Бориса Смолкина есть сын Владимир от первых отношений. Он по профессии театральный продюсер.

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