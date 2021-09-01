Нет чеснока и хлеб без корочек: удивительные вкусовые пристрастия Елизаветы II

Кроме того, королева не употребляет картофель и макароны.

В апреле Елизавета II отметила свое 95-летие. Она находится в хорошей форме, продолжает работать и пока не планирует оставлять трон, даже несмотря на все потрясения, которые случились в этом году, включая смерть любимого мужа, принца Филиппа. Хорошему самочувствию она во многом обязана своему рациону, хотя в списке любимых блюд и торты, и даже гамбургеры. Однако в королевском меню есть несколько пунктов, которых придерживается Ее Величество, принимая пищу. В первых рядах – отсутствие в блюдах чеснока.

Также Елизавета II не употребляет еду, содержащую крахмал – а это рис, макароны и картофель. Интересно, что бутерброды, например, с тунцом и майонезом, ей подают на хлебе без корочек. Об этом пишет Hello!.

больше по теме Пикник с правнуками: как Елизавета II отдыхает в Балморале По традиции конец лета британская королева проводит в своем шотландском замке.

Напомним, в эти дни Елизавета II отдыхает в своем шотландском замке Балморал. Накануне ее навестили принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми.

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