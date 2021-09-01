«Без комментариев»: молодая жена Цекало вывалила большую грудь, позируя в крошечном бикини на пляже

Молодую жену Александра Цекало — Дарину Эрвин — подозревают в беременности. Брюнетка периодически подогревает эти слухи, публикуя откровенные фотографии, но пряча живот. На этот раз в своем инстаграме она поделилась снимком, на котором позировала на пляже в крошечном бикини, выставив на всеобщее обозрение большую грудь. При этом Дарина накинула просторную белую рубашку.

«Без комментариев! Куколка! Просто прелесть! Аппетитная беременяшка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Дарина и Александр женаты с 2019 года. 30-летняя Эрвин, которая в два раза младше российского продюсера, — художница. Ради союза с ней Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой — Викторией, которая родила ему двоих детей в десятилетнем браке.

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