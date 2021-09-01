«Это очень личное»: звезда «Уральских пельменей» Михалкова заговорила о разводе

Популярность Юлия Михалкова получила благодаря выступлению в «Уральских пельменях». В составе шоу она была целых десять лет, до 2019 года, а ушла со скандалом. Артистка хотела, чтобы ее включили в состав акционеров, но этого не случилось. Накануне в своем Instagram Юлия неожиданно затронула тему разводов.

«Поговорим о разводах? Нет, не про узоры на стекле, а про трагическое разрушение союза мужчины и женщины. Это актуальная проблема в России? Только не спрашивайте, с чем связаны эти вопросы. Это пока очень личное. Пока», — написала Михалкова.

К слову, личную жизнь от фанатов Юлия тщательно скрывает. Известно, что ранее она встречалась с политиком Игорем Даниловым, но в 2014 году пара рассталась.

Смотрите также: